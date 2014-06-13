У Всесвітній день донора крові в Києві відбудеться акція «Краплина життя – це я»

14 червня, у Всесвітній день донора крові, з 16:00 до 19:00 біля арки Дружби народів Київський міський центр крові і Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Асоціація молодих донорів України» проведуть акцію «Краплина життя – це я».

Під час заходу усі охочі зможуть визначити свою групу крові, а також залишити свої дані для бази даних донорів України, повідомив головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, він нагадав, що Всесвітній день донора крові відзначається щороку у різних країнах світу. Метою цієї події є підвищення обізнаності людей про необхідність в безпечній крові та її компонентів для рятування людських життів.

Програма ВООЗ із безпеки переливання крові спрямована на створення в країнах умов для загального доступу до якісної, відповідної крові і продуктів крові для переливання, їхнього належного використання, безпеки донорів крові і пацієнтів.

У світі щодня помирають 800 жінок від ускладнень вагітності та пологів. Майже всі ці випадки відбуваються в країнах, що розвиваються. Масивна кровотеча під час пологів є головною причиною материнської смертності, захворюваності та інвалідності, проте, забезпечення доступу до безпечних запасів крові, проведення переливань крові і досі залишаються головними проблемами в багатьох країнах світу.

Стойка наголосив, що у Києві випадки материнської смерті в пологах за рік поодинокі. Завдяки донорам крові пологодопоміжні заклади повністю забезпечені цільною донорською кров’ю та її продуктами.