Фонд Ахметова пропонує допомогу в евакуації мирних мешканців сходу країни

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» пропонує свою допомогу в евакуації мирних мешканців східних регіонів України.

Про це йдеться у зверненні директора фонду Анатолія Заболотного до Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, текст якого передано УНІАН.

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За його словами, фонд допомагає виїхати сім'ям з дітьми та інвалідам.

«З 23 травня, отримуючи численні звернення від родин, Фонд скерував свої зусилля на евакуацію людей із Донецької області (м. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка). Цілодобово працює гаряча лінія (099) 924 19 81, (063) 117 89 01, (095) 199 74 81. На сьогодні нам вдалося евакуювати 2 274 осіб, із них 1 519 дітей, у тому числі нам вдалося профінансувати або безкоштовно розмістити понад 800 осіб на базах відпочинку, в дитячих оздоровчих таборах на період до кінця серпня 2014 року. Працюючи безпосередньо з евакуйованими людьми, ми дуже гостро відчуваємо загрозу гуманітарної катастрофи для України», - зазначив директор фонду Ахметова.

Водночас Заболотний наголосив, що евакуація людей із зони бойових дій стикається з багатьма проблемами.

«В умовах відсутності зв’язку не налагоджено систему інформування населення про евакуацію, не організовано комунальний транспорт для вивозу людей (кожні 2-3 години в одній точці міста або в декількох має бути організований збір для виїзду людей), є проблеми щодо залізничних квитків. Необхідною є «квота» на квитки для біженців та організація безпечного пересування. Також є проблеми щодо облаштування у місцях тимчасового перебування: не вистачає баз для розміщення людей, недостатнє інформування людей щодо місць реєстрації, медичного обслуговування, організацію робочих місць, щодо переоформлення соціальних виплат/допомоги за місцем тимчасового проживання, про адреси, куди можна звернутися для відновлення втрачених документів. Нас турбує відсутність єдиного координаційного центру (чи слабке інформування про його роботу), також обласні державні структури в більшості випадків безпорадні або працюють у ручному режимі, оскільки залишилися без координації регіонального керівництва», - наголосив директор «Розвитку України».

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«У зоні проведення антитерористичної операції відсутня питна вода, електрика, стаціонарний і мобільний зв'язок, суттєво обмежений доступ до продуктів харчування та медичних засобів, інфраструктура майже повністю зруйнована. Тисячі людей через відсутність «гуманітарного коридору» не можуть покинути зону антитерористичної операції, де є пряма загроза їх життю, а ті, яким вдалося виїхати, не мають можливостей облаштуватися на місцях», - заявив Заболотний.

Він закликав використати потенціал громадянських об’єднань і волонтерських груп, які активно допомагають у вирішенні цих питань, однак їх робота найбільш ефективна за умови централізованої координації.

«Хочемо запевнити, що Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і надалі буде продовжувати вивозити та розміщувати людей, поки є така необхідність і бажаючі виїхати. Однак лише спільними зусиллями ми зможемо запобігти гуманітарній катастрофі в країні й успішно виконати доручення президента України», - зауважив Заболотний.

Він також зазначив, що фонд Ахметова пропонує вже найближчим часом провести робочу зустріч за присутності представників профільних міністерств, Ради з питань національної безпеки і оборони, Уповноваженого з прав людини, представника офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини та громадських організацій, які вже сьогодні задіяні у вирішенні питань, пов'язаних з переселенцями зі східної України.