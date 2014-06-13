Керувати медичними закладами повинні кваліфіковані менеджери – експерт

Керувати медичними закладами повинні ефективні управлінці з відповідною освітою.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловив експерт Консультативної ради при омбудсмені України Андрій Роханський.

За його словами, початок медичної реформи – це приклад поганого менеджменту. «З самого початку були порушені основні принципи, які вивчають у будь-яких школах менеджменту. Не було проведено планування, фінансового плану… Керувати медичними закладами повинні управлінці. А у нас зазвичай той, кого призначають керівником лікувального закладу, «іде у бій», а потім вже набуває досвід, і це відбивається на якості і доступності медичної допомоги», - сказав він.

У свою чергу голова Комісії з питань реформування системи охорони здоров’я Громадської ради при МОЗ Зоряна Черненко зазначила, що «головні лікарі, крім функцій керувати всіма медичними питаннями, займаються економікою, управлінням. Це не може виконувати одна людина… Найкраще, щоб до медичних закладів зайшли люди з управлінською освітою і менеджментом. Потрібно впровадити менеджерів у систему охорони здоров’я і безпосередньо у медичні заклади і показати, що це ефективно, коли головний лікар займається одними питаннями, а менеджер – іншими».

У свою чергу керівник Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ніна Чала зазначила, що школа ще з 2001 року почала працювати у напрямку підготовки висококваліфікованих менеджерів для галузі. «За підтримки Європейської асоціації шкіл охорони здоров’я ми вперше запровадили магістерську програму з менеджменту в охороні здоров’я, яка готує управлінців з сучасними знаннями економіки, управління, державного управління… Цього року школа має вже десятий набір. Близько 75% наших випускників працює у галузі охорони здоров’я. В переважній більшості це є недержавні громадські об’єднання, приватні лікарні, міжнародні організації, також випускники працюють в органах державної влади, викладають, але місця у державних закладах охорони здоров’я, їм не знайшлось», - сказала вона.

В той же час керівник управління реформування охорони здоров’я МОЗ Костянтин Надутий зазначив, що міністерство продовжує займатись реформуванням системи охорони здоров’я і сьогодні на сайті відомства буде розміщено другий варіант концепції, який опрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій громадськості.

Разом з тим голова правління дорадчої ради спільноти з питань доступу до лікування в Україні «ЮКАБ» Дмитро Шерембей зазначив, що потрібно обнулити радянську систему охорони здоров’я в України.

«Потрібно поставити діагноз нашій медицині, визнати, що все це була страшна помилка по відношенню до людей, покликати людей, можливо, навіть не з України, у яких буде сміливість визнати це і сказати, що ситуація в медицині повинна змінитись», - додав він.