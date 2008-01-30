Харкову катастрофічно не вистачає педіатрів і фтизіатрів

Харкову не вистачає півтисячі лікарів. Медики хочуть бути гінекологами і урологами, але зовсім не мають бажання присвятити себе педіатрії або фтизіатрії.

При солідній кількості вакансій лікарів і медсестер на обліку в Центрі зайнятості знаходиться маса непрацюючих фахівців. Щоб привернути людей до системи охорони здоров`я і усунути брак кадрів — в місті збираються організувати «Ярмарок професій».

У гострому дефіциті — лікарі «швидкої допомоги», терапевти, лікарі-лаборанти, рентгенологи, педіатри. Одна з найпопулярніших нині спеціальностей — фтизіатрія. Укомплектованість лікарями в протитуберкульозних установах всіх типів — близько 71%, дільничних лікарів-фтизіатрів у поліклініках ще менше — близько 66%. Шкідлива паличка Коха передається досить просто, а фтизіатрам доводиться контактувати з хворими постійно.

У спеціальності є і моральні витрати: працювати в основному доводиться зі своєрідним контингентом: алкоголіками, наркоманами, людьми, прибулими з в`язниць, бомжами. Створення для медперсоналу умов: окремі службові приміщення, гаряче харчування кардинально проблему не вирішують.

Проблема кадрів в Україні дуже болісна. Причина — низька заробітна плата і відсутність соціальних гарантій. За нелегку працю з урахуванням 30%-ї надбавки (200–260 гривень) лікар-фтизіатр одержує в середньому близько 1240 гривень, а медсестри, що працюють у протитуберкульозному диспансері, — до тисячі гривень. Немає житла, дільничних фтизіатрів не завадило б забезпечити безкоштовним проїздом: у медиків багато грошей йде на транспорт, оскільки доводиться добиратися в далеко розташовані осередки інфекції за свої «кровні».

Немає нічого дивовижного в тому, що випускники вузів у протитуберкульозні установи не йдуть. Приходять по дві-три людини в інтернатуру, але до диспансерів доходять не всі. Кожні батьки намагаються свою дитину від цього відвести.

Відповідно, половина лікарів-фтизіатрів — вже пенсійного віку: ті, кому 55-60 років, вважаються молодими. «Я молюся і на тих, кому за 70 — лише б людина зберігала ясність розуму і була здорова», — ділиться головний міський фтизіатр. Проте навіть немолоді фахівці звільняються, боячись захворіти на туберкульоз.

Заступник міського голови — директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор Шурма повідомив, що місто пішло на безпрецедентний крок і зробило Харківському державному медичному університету на необхідних фахівців муніципальне замовлення. У Харкові немає потреби в гінекологах, акушерах-гінекологах, дерматовенерологах, і з цього року власті не дали жодної заявки на ці спеціальності.

Вечерний Харьков