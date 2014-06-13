Як швидко схуднути до відпустки

Нездоланне бажання схуднути відчувають як ті, у кого ця сама зайву вага вимірюється десятками кілограмів, так і ті, кому до параметрів фотомоделі потрібно скинути 2 або 3 кілограми. Що найгірше – часто маніакальним прагненням посидіти на дієтах страждають і ті люди (практично завжди це жінки), чия вага – навіть нижча медичної норми. Виходячи з останнього факту, перш ніж починати боротьбу з власним тілом, непогано було б проконсультуватися з лікарем-дієтологом. Заодно можна отримати і рекомендації з вибору дієти, foka.com.ua.

Однак, якщо є запит – то буде і відповідь, тому нижче ми зібрали в єдине і виклали простою мовою основні принципи безпечного зниження ваги. Отже, для того, щоб швидко схуднути і не зіпсувати раз і на завжди власне здоров’я, необхідно пам’ятати про наступні 3 простих правила:

1. Щоденний раціон повинен містити в собі максимальну кількість зелені, фруктів, овочів, горіхів, сухофруктів, насіння і продуктів, багатих на жирні кислоти. Здоров’я – обов’язкова умова для краси і зовнішньої привабливості. Крім того, процеси поповнення та виснаження запасів вітамінів і мінералів в людському організмі – процеси вкрай повільні. Що все це означає? Це означає, що непродумана дієта може принести більше шкоди, ніж користі. Через гостру нестачу якого-небудь навіть одного вітаміну може дуже сильно зіпсуватися стан шкіри, волосся, нігтів – а для виправлення ситуації знадобитися від одного до декількох місяців!

2. Замість голодування, екстремальних дієт, екзотичних систем харчування, сечогінних і проносних препаратів або урізання добової норми калорій удвічі вибирайте так зване «правильне харчування»! Продукти повинні бути максимально якісними, свіжими і натуральними, а страви – простими та з мінімум обробки. Відкриємо секрет: єдиний спосіб виконувати це правило – не купляти «неправильні» продукти взагалі. Повторюємо: взагалі. Тобто переходити на правильне харчування повинна одночасно вся сім’я.

3. Пийте багато рідини. Рекомендація не нова, але, як показує практика, чомусь саме про неї найчастіше забувають і не виконують її як слід. Хоча саме вона має найвищий показник співвідношення зусилля / результат. Більшу частину рідини, що випивається повинні складати вода, натуральні морси, компоти і лимонади (без цукру або з мінімальним його змістом), а меншу – молочні та кисломолочні продукти. Солодкі напої, чорний чай і каву краще не вживати взагалі. Відкритим залишається питання зеленого і трав’яного чаїв. Ну і, звичайно ж, дані рекомендації не підходять людям із захворюваннями нирок та інших органів сечо-статевої системи.

Сподіваємось, наші поради допоможуть вам швидко скинути непотрібні кілограми до літа без шкоди для здоров’я. Ще раз коротко підсумуємо вищевикладене.

Отже, 3 основних правила схуднення:

1. Більше зелені, фруктів, овочів і злаків.

2. Правильне харчування.

3. Пити більше рідини.

Дотримуючись цих нескладних рекомендацій і роблячи це регулярно, ви зможете швидко привести свою вагу в норму.