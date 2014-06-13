Україна подала заяву до Європейського суду щодо повернення викрадених дітей-сиріт

Україна подала заяву до Європейського суду з прав людини щодо впливу на Росію у питанні повернення викрадених українських дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр юстиції України Павло Петренко.

“Мін'юст спільно з нашими правозахисниками підготували і подали заяву до Європейського суду з прав людини у порядку, визначеному 39-м правилом Конвенції по захисту прав людини, а саме - вжиття негайних заходів реагування у випадку існування загрози для життя, прав і свобод людини. Ми в цій заяві вимагаємо вжиття Європейським судом заходів щодо Російської Федерації в частині зобов'язань російських компетентних органів забезпечити передачу цих дітей-сиріт представникам дипкорпусу України, які перебувають у Ростовській області”, - сказав Петренко.

За словами міністра, окрім конвенції, російська сторона також порушила низку міжнародних договорів, які стосуються зобов'язань держав не здійснювати заходи з насильницького вивезення осіб і не потурати терористам.

“У нас дуже чіткий сигнал і заява для російських компетентних органів: якщо російські посадовці не хочуть увійти в історію поряд з африканськими та азіатськими диктаторами, які, окрім військових злочинів, займались тероризмом, викраденням дітей, мирного населення, то в них є 48 годин для того, щоб передати українських дітей-сиріт нашому генконсулу, який перебуває у Ростовській області”, - сказав Петренко. За його словами, в іншому випадку будуть вживатися “адекватні заходи”.

Як заявив Петренко, окрім рішення Європейського суду з прав людини у цій справі Україна також очікує жорсткої реакції від Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу і Ради Європи.

За словами Петренка, факт співпраці російської місцевої влади з терористами є беззаперечним.

“Тому ми очікуємо сьогодні до кінця дня реакції компетентних органів Російської Федерації, оскільки ситуація перебуває у їхній компетенції і під їхнім контролем. У них є два варіанти: або вони повертають українських дітей нашим дипломатам, або отримують відповідне рішення суду і стають фактично співучасниками терористів”, - сказав Петренко.

Міністр додав, що Україна очікує на “швидку й адекватну” реакцію російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня вранці із Сніжного на оздоровлення в Дніпропетровську область на автобусі виїхали 25 вихованців Сніжнянського дитячого будинку. На виїзді з міста автобус, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, було зупинено. Машину ДАІ було відрізано озброєними терористами «ДНР», а автобус захоплено. Пізніше стало відомо, що автобус перебуває на кордоні з Росією.

Після переговорів української сторони з представниками Прикордонної служби РФ і терористами було звільнено водія автобуса, частину дітей і двох дорослих, що супроводжували дітей. Незабаром автобус з українськими дітьми знайшли в Донецьку Ростовської області РФ, де розташований пункт пропуску для автомобільного сполучення через українсько-російський кордон «Ізварине».

За фактом незаконного затримання українських дітей і примусового переміщення їх через кордон український Омбудсмен звернулася до російського колеги і висунуло вимогу негайно втрутитися в ситуацію. Аналогічні звернення направлено на ім'я генерального прокурора РФ, міністра з надзвичайних ситуацій і губернатора Ростовської області. Російський омбудсмен запевнила, що взяла справу під особистий контроль.

Як заявили в прес-службі МЗС України, російська сторона «незаконно дозволила перевезти на територію РФ» 16 викрадених українських сиріт, без відповідних дозвільних документів, а лише за копіями свідоцтв про народження. Тим самим «російська сторона грубо порушила положення угоди між урядом України і урядом Російської Федерації від 16 січня 1997 року, а також узяті на себе міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав дітей, зокрема статті 11 і 35 Конвенції ООН про права дитини», - зазначили в МЗС України.

За словами генконсула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка, діти перебувають у пансіонаті «Донецький» в місті Донецьк Ростовської області РФ.