У Харкові обговорили проблеми гуманітарної катастрофи на сході країни

Як повідомили УНІАН у добродійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", обговорення було ініційоване у зв'язку із збільшенням кількості проблем у переселенців, а також складнощами з евакуацією населення із зон проведення антитерористичної операції.

Всі учасники погодилися з основними блоками проблем: евакуація і перевезення населення із зони бойових дій (повідомлення населення про можливість виїхати, створення гуманітарного коридору, забезпечення транспорту); облаштування в місцях тимчасового перебування (забезпечення необхідної кількості місць, можливість реєстрації, отримання допомоги, роботи, медичної допомоги); відсутність єдиного координаційного центру.

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Вирішення останньої проблеми і налагодження координації між державою, міжнародними організаціями, українськими незалежними громадськими організаціями і громадськістю, максимальне використання потенціалу і досвіду кожної із сторін дозволять знайти вихід із ситуації, що склалася.

Спостерігається тенденція, що найактивніше питаннями вивезення людей із зони бойових дій займаються громадські організації і фонди. Так, фонд «Розвиток України» починаючи з 23 травня за підтримки місцевих організацій і активістів організовує вивезення сімей з «гарячих точок» Донецької області в місця, де вони можуть тимчасово проживати до стабілізації ситуації в регіоні. За безпосередньої підтримки фонду вивезено в безпечні місця і розміщено 2 тис. 274 людей, з них 1 тис. 519 дітей.

«На кожному етапі евакуації людей ми зустрічаємося з масою проблем: власне, під час евакуації, а також у місцях розміщення переселенців. Серйозні проблеми є і в координації між всіма, хто організовує ці процеси, – заявив директор фонду Анатолій Заболотний. – Країна ніколи раніше не стикалася з такими проблемами і не готова до таких викликів. При цьому проблеми наростають. Я вважаю, що в цій ситуації украй необхідна максимальна мобілізація державних структур. При цьому не можна недооцінювати роль громадянського суспільства і бізнесу. Ми закликаємо державні органи до співпраці, готові ділитися досвідом і знанням ситуації зсередини. Саме тому сьогодні ми надіслали відкритого листа з пропозиціями до уряду».

У Харківській області, за даними місцевої влади, перебуває понад 3 тис. переселенців, при цьому банк житла – тільки 1,2 тис. У вирішенні проблем із харчуванням, розміщенням активно допомагають волонтери і представники Червоного Хреста.

Як зазначали учасники круглого столу, завдання всіх учасників процесу - не допустити ускладнення ситуації, щоб у майбутньому не довелося ліквідовувати руйнівні наслідки. Щодня активісти одержують нові звернення з проханнями про допомогу із Слов'янська, Краматорська, Дружківки та інших міст Донецької області. Всі охочі виїхати за межі Слов'янська і Краматорська можуть дзвонити на телефони цілодобових «гарячих ліній», які відкриті фондом Ахметова, і дізнаватися актуальну інформацію про можливість виїзду: 093 244 32 44, 063 936 67 64, 063 117 89 01, 099 924 19 81, 095 199 74 81, 095 061 80 69.

В обговоренні взяли участь представники ОБСЄ, Офісу Верховного комісаріату ООН у справах біженців, Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства соціальної політики України, Харківської облдержадміністрації, Харківської міської ради, фонду «Розвиток України», фонду Олександра Фельдмана, інших організацій.