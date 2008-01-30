Лікарі: Горілка з перцем не вбереже від грипу

Коли людина перебуває тривалий час на вулиці на морозі, то її організм втрачає здатність до вироблення захисних протигрипозних факторів, насамперед інтерферону, вона застуджується. Тому треба добре одягатися.

Про це УНІАН розповів директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ.

Легко вдягнута людини, а зараз багато таких, особливо серед молоді, фактично беззахисна перед вірусами. Найретельніше бережіть – ноги та поперекову ділянку тіла. ”Ще хочу наголосити на тому, що у епідемічний період треба значно зменшити, а краще взагалі виключити, вживання спиртних напоїв, навіть пива,” – розказав професор Фролов.

За його словами, вони потужні потужні руйнівники нашої імунної системи. Тож популярни народний засіб від перших симптомів застуди - чарка горілки з перцем, не допоможе. Це - міф, якому приписують ті властивості, яких він немає. Навпаки, вже доведено, що надмірні дози алкоголю значно знижують опір організму людини до інфекцій.