В Україні впровадять інформаційну систему «Національний реєстр донорів в Україні»

В Україні найближчим часом буде підготовлено до затвердження концепцію інформаційної системи «Національний реєстр донорів в Україні».

Як повідомили УНІАН у Державній службі з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, відповідне рішення прийнято експертами профільної робочої групи, створеної при Держслужбі. Експерти також погодили план подальших дій щодо підготовки технічного завдання для закупівлі/розроблення Національного реєстру, що стане уніфікованою інформаційною системою, яка дозволить упорядкувати значний масив облікових і статистичних даних у сфері донорства, уникнути їхнього дублювання чи ускладнень у процесі обліку.

Також планується створення єдиного механізму автоматизації діяльності служби крові, завдяки чому буде оновлено технологічну інфраструктуру, здійснено модернізацію регіонального програмного забезпечення та серверного парку, забезпечено комплексну систему захисту інформації.

*** 14 червня – Всесвітній день донора крові, запроваджений у 2005 році.