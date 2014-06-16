Львівські активісти передали для учасників АТО автомобіль "швидкої" та ліки

Активісти зі Львівської області передали учасникам антитерористичної операції медичний автомобіль, ліки та бронежилети. Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, екіпіровку отримають бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Львів». Автомобіль швидкої допомоги передано представникам медичного батальйону «Миротворець» центру миротворчих операцій Академії внутрішніх справ МВС України, які незабаром виїдуть у зону АТО.

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