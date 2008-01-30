Профілактичні засоби можуть розбалансувати імунну систему

Про це УНІАН розповів директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ.

“Якщо ви опинилися в осередку інфікованих на роботі, у громадському транспорті чи вдома, рекомендую вдатися до профілактичного препарату амізон. Вживайте його по таблетці двічі на день після сніданку та вечері, запиваючи великою кількістю рідини, протягом 3-5 днів. Однак, якщо у Вас є чутливість до препаратів йоду – його вживати не слід,” – рекомендує А.Фролов.

Також, за його словами, можна застосовувати і аптечні фітопрепарати - настоянку ехінацеї пурпурової чи елеутерококу. Їх вживають по 10-15 крапель тричі на день.

Однак захоплюватися медикаментозними профілактичними засобами не слід. Бо так можна розбалансувати свою імунну систему. Щоб вберегтися від грипу, доцільно приймати вітамінні препарати. Особливо вітамін С добре сприяє боротьбі з вірусною інфекцією.

З метою профілактики грипу також частіше будьте на свіжому повітрі, дотримуйтеся режиму праці та відпочинку.