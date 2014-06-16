Питання забезпечення у зоні АТО ліками буде вирішене – Лутковська

Питання забезпечення громадян у зоні проведення антитерористичної операції ліками буде вирішене найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

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«Дійсно, така проблема існує. Ця проблема перебуває під контролем і моїм, і Міністерства охорони здоров’я України. Кілька днів поспіль ми вирішували проблему, яким чином зробити так, щоб на всій території, на якій проводиться антитерористична операція, на якій, на жаль, відбувається збройний конфлікт, щоб на цій території ті, хто потребують життєво необхідних ліків, щоб вони їх отримували, – сказала Лутковська. – Тому разом із МОЗ вирішували це питання, разом із МОЗ зайшли шлях вирішення цієї проблеми».

Вона наголосила, що існують проблеми з постачанням ліків насамперед в ампулах, а також проблема з оплатою за поставлені ліки.

«З певною кількістю ліків існують проблеми, тому що це не ліки в паперових упаковках, це ампули. Їх набагато складніше провезти і в деяких випадках навіть небезпечніше, - зауважила Лутковська. - Крім усього іншого, є ще проблеми з оплатою рахунків. Навіть якщо місцеві управління охорони здоров’я мають гроші для закупівлі тих чи інших ліків, проблема полягає у тому, що вони не можуть провести це через органи казначейства, які зараз не працюють у деяких місцях проведення АТО».

«У зв’язку з цим разом із Міністерством охорони здоров’я знайшли вихід із цієї ситуації. Я думаю, що найближчим часом ліками ці люди будуть забезпечені», - підкреслила вона.

У свою чергу Уповноважений з прав людини в РФ Елла Памфілова наголосила, що ситуація із забезпеченням ліками в зоні АТО «катастрофічна». Вона закликала благодійні громадські організації долучитися до вирішення цієї проблеми.