Як правильно робити тест на вагітність

Тест на вагітність представляє собою невеликий шматочок щільного паперу, на який нанесено три смуги. Одна - це рівень, до якого тест необхідно занурювати (або змочувати) в сечу. Друга і третя складаються з ферментів, які отримують кольорове забарвлення в реакції з певними гормонами. Одна смужка означає відсутність вагітності при правильно зробленому тесті, дві з вірогідністю в 95% означають настання вагітності. Решта 5% можна віднести на рідкісні випадки наявності у дівчини захворювань, які провокують вироблення тих же гормонів приблизно в тій же кількості, що й у вагітної жінки, пише lady.tochka.net.

Після занурення тест у сечу потрібно розмістити в горизонтальному положенні і залишити на п'ять хвилин. Якщо через п'ять хвилин маркувальні смужки не покрасяться - то тест бракований, і потрібно зробити інший. За результатами позитивного тесту бажано не зволікаючи звертатися до гінеколога - можливо, вагітності немає, але є якась серйозна патологія.