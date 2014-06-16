Чим корисний квас

Квас є давнім слов'янським напоєм, в якому за рахунок процесу бродіння утворюється приблизно 1,2% етилового спирту. Особливо актуальний цей напій з кислуватим смаком в літній час року, бо він чудово втамовує спрагу, пише neboley.com.ua.

Існує два основних види квасу: фруктовий і хлібний. Застосування цих напоїв з метою лікування різного спектру захворювань зумовлене їх хімічним складом. Жито багате такими корисними речовинами, як фосфор, кальцій, залізо, цинк, марганець і кобальт. Буває ще овочевий квас, що активно застосовується в народній медицині, він є дуже смачним і корисним. Як правило, роблять його з червоного буряка. Цей напій сприяє виведенню каменів з нирок, очищенню печінки і зниження ваги, запобігає закупорці судин.

До складу квасу входить величезна кількість цінних ферментів, вітамінів В1, РР, каротину, рибофлавіну і амінокислот. Цей напій сприяє нормалізації обміну речовин, налагодженню роботи травної та серцево-судинної систем, зміцненню імунітету та поліпшенню загального самопочуття. Крім того, квас є досить поживним напоєм, відновлює сили і знімає втому.

Безумовно, користь від вживання квасу буде максимальною, якщо напій буде натуральним. На жаль, купити такий продукт у магазинах не завжди можливо. Пам'ятайте, що термін зберігання цього напою становить не більше двох діб у холодильнику.