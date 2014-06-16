Служба ЄС із гуманітарної допомоги надає 374 тис. євро допомоги для Червоного хреста України

Служба ЄС із гуманітарної допомоги і громадянського захисту (ECHO) надає 374 тис. євро допомоги для зміцнення спроможностей Червоного хреста України.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Як зазначається в повідомленні, служба ЄС із гуманітарної допомоги і громадянського захисту (ECHO) працює в Україні з лютого. Експерти з гуманітарної допомоги Служби пильно слідкують за гуманітрною ситуацією та координують різні питання зі своїми парнерами по всьому світу.

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ECHO надає 374 тис. євро допомоги - це відповідає понад третині звернень України до Міжнародної федерації червоного хреста. Ця підтримка використовується для зміцнення спроможностей Червоного хреста України та надання першої допомоги і постачань для надання допомоги.

У разі подальшого погіршення ситуації та зростання гуманітарних потреб, Європейська Комісія готова підвищити свою допомогу. Гуманітарна допомога ґрунтується на принципах гуманності, нейтралітету, незаангажованості та незалежності, зазначається в повідомленні.

Європейський комісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги і антикризових заходів Крісталіна Ґеорґієва зазначила, що вітає використання політичних і дипломатичних каналів для розв’язання конфлікту в Україні та наголошує на необхідності захисту мирного населення.

«Я надзвичайно стурбована останніми подіями на сході України, сособливо, коли мирне населення, включаючи жінок і дітей, потрапляє у перехресний вогонь і платить за це своїми життями. Я вітаю усі зусилля, спрямовані на розв’язання конфлікту з використанням політичних і дипломатичних каналів. Ми усі сподіваємося, що незабаром насильство припиниться", - заявила вона.

Ґеорґієва підкреслила, що усі сторони мають робити від себе усе залежне, аби захистити мирне населення та, як частина цього, дозволяти співробітникам гуманітарних служб – особливо, медичному персоналу – виконувати свою роботу.

"Під час надання допомоги людям, які цього потребують, потрібно керуватися лише гуманітарними принципами нейтралітету, незаангажованості та недискримінаційності», - зазначила єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передували військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Автономної Республіки Крим зі складу України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські збройні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ постачається військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

У даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

11 червня перший заступник міністра охорони здоров'я Руслан Салютін повідомив, що в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули понад 200 осіб.

14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».