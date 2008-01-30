Спортсменка дев`ять місяців не підозрювала, що вагітна

Протягом 9 місяців не підозрювала про свою вагітність естонська яхтсменка Марьялійза Умб.

Звернутися до лікарів її змусив гострий біль у животі. Наступного дня жінка вийшла з лікарні вже з дитиною. Про цей курйозний випадок розповідають естонські інформагентства.

Спортсменка, яка щойно повернулася з Японії, на наступний ранок повинна була їхати на тренування до Іспанії. Медики діагностували вагітність, проте розішлися в думках із приводу її терміну: рожбіжність складала від 4 до 35 тижнів. Персонал лікарні пережив справжній шок, коли назавтра жінка народила доношену дитину вагою 3,9 кг і зростом 51 см.

Марьялійза Умб стверджує, що не відчувала ніяких ознак вагітності. Вона важила 64 кг. Те, що вагітність була непомітна, лікарі пояснюють натренованістю м`язів спортсменки.

БЕЛТА