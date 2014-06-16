В Україні утримається прохолодна погода

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Цього тижня очікуються достатньо спокійні погодні умови. У першій половині тижня – з 16 по 18 червня – пройдуть невеликі і помірні дощі практично в усіх областях України. З 19 по 22 червня істотних опадів не очікується», - сказав Кульбіда.

За його словами, сьогодні дощі пройдуть по всіх регіонах країни, окрім півдня і сходу, а 17 червня опадів не буде лише у Криму. у середу, 18 червня, дощі очікуються в західній і північній Україні. При цьому Кульбіда зазначив, що максимальна температура повітря цього тижня не перевищить +25 градусів, і лише 22 червня у південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +30.