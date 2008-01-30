Українські школи закривають на карантин

У зв`язку з епідемією грипу в Україні почали закривати середні загальноосвітні школи на карантин. Незважаючи на те, що медики поки не відзначають перевищення епідеміологічного порогу, в школах помітно скоротилася відвідуваність дітей.

Так, у Донецькій області на карантин закрили 3 загальноосвітніх учбових заклади і одне дошкільне в місті Артемівську і районі. У Білгородському районі Одеської області на 10 днів закрили одну школу і дитячий садок. У Дніпропетровській області в місті Нікополь наразі на карантин закрито всі 27 шкіл.

Більшості школярів медики поставили діагноз – гостра респіраторна вірусна інфекція. Уроки в школах припинені на двотижневий термін. Що стосується інших районів Дніпропетровської області, то епідемії грипу в них відзначено не було. Проте хворих на вірусні інфекції учнів стало більше на 36%. Медики сходяться на думці, що причиною зростання захворюваності серед дітей могло стати слабке опалення в школах.

"На сьогодні не навчаються 12 тисяч дітей, більше тисячі хворіє. Рішення ухвалюється за поданням держсанітарного лікаря, якщо поріг перевищує 15 відсотків по всій школі і 25 в класі", – відзначив Віктор Сиченко, начальник Дніпропетровського обласного управління освіти.

У Лубнах Полтавської області рівень захворюваності на ГРВІ і грип перевищив епідеміологічний поріг. Про це повідомила заступник головного санітарного лікаря Полтавської області Наталія Горбенко. За її словами, міський голова Лубен Василь Коряка підписав розпорядження про введення карантину і припинення занять у 9 міських школах з 28 січня по 9 лютого з метою профілактики з виникнення спалаху грипу і ГРВІ.

Нагадаємо, що часто епідеміологічна ситуація з грипом виникає через сезонний перепад температур восени і взимку. Варто відзначити, що 96% всіх гострих респіраторних захворювань є грипом. Минулого року від ускладнень, викликаних цим вірусом, загинуло шість чоловік.