Як поліпшити самопочуття у спекотні дні

Що робити в спеку, щоб простіше її пережити? Виявляється, є цілий комплекс заходів, який допоможе перенести спекотну погоду без шкоди для здоров'я і організму в цілому, пише neboley.com.ua.

Що необхідно робити у спеку

1. У спеку одягайся виключно в натуральні тканини.

2. Постійно пий невеликими порціями звичайну негазовану і несолодку воду в кількості 30 мл на 1 кг твоєї ваги.

3. Ховайся від прямих сонячних променів.

4. Не забувай про головний убір.

5. Користуйся сонцезахисним кремом, якщо тобі доводиться перебувати тривалий час на сонці.

6. Не їж продукти, які пролежали без холодильника довше години. А якщо це продукти з кремом, м'ясом або молоком, то не їж ті, які пробули без холоду довше 30 хвилин.

7. Декоративною косметикою користуйся мінімально, щоб уникнути закупорки пор.

8. Не вмикай кондиціонер на занадто низьку температуру, щоб не застудитися.

9. Мий волосся частіше, ніж ти це робиш в холодну пору року, адже в спеку волосся засолюється набагато швидше і перестає пропускати холодне повітря до поверхні голови.

10. Намагайся не нервувати і не перенапружуватися, бо так ти тільки пришвидшиш настання теплового удару.

11. Їж більше свіжих овочів і фруктів, салатів, окрошки і холодних супів, і менше жирного та гострого.

12. Їж в міру, не переїдай, щоб не перевантажувати організм, який і без того працює на повну котушку, щоб зберегти здоров'я.

13. Користуйся спеціальною термальною водою, щоб уберегти шкіру від пересихання.

14. Обмежити фізичну і навіть розумову активність.

15. Двічі на день приймати прохолодний душ.