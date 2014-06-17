У Донецьку залишилось запасів води на два тижні - РНБО
12:38, 17 червня 2014Країна
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REUTERS
У Донецьку залишилось запасів води на два тижні, у Макіївці на 19 днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.
«Внаслідок пошкодження насосних станцій на каналі Сіверський Донець відсутнє централізоване водопостачання у містах Слов’янську, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Докучаєвську, Вугледарі та частково у Волновасі», - зазначив він.
«В решті міст та районів області водопостачання обмежене, аналогічна ситуація може виникнути у Донецьку та Макіївці, там залишився запас води всього на 14 та 19 днів відповідно», - заявив представник РНБО.
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