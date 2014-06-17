Хот-доги підвищують ризик інфаркту

Люди, які регулярно їдять оброблене червоне м'ясо, ризикують дістати серцеву недостатність і в підсумку померти.

Шведські дослідники кажуть, що чоловіки, які з'їдали по 2-3 скибочки шинки або салямі, або хот-доги щодня, тим самим підвищували на 28 відсотків ризик серцевої недостатності, і більш ніж в два рази - ризик смерті внаслідок захворювань серця, порівняно з чоловіками, які їли менше обробленого м'яса, пише zdravoe.com.

"Необроблене м'ясо вільне від канцерогенів і інших токсичних продуктів, а також зазвичай містить меншу кількість солі. Копчені продукти і м'ясо, приготоване на грилі, містять поліциклічні ароматичні вуглеводні, накопичення яких може привести до відповідного підвищення ризику хвороб серця", - пояснила співавтор дослідження Алісія Вольф, яке проводилося вченими з Каролінського інституту в Стокгольмі.

Тим не менш, дослідження не доводить, що раціон, багатий беконом або шинкою, може призвести до серцевої недостатності, воно тільки виявило зв'язок між характером харчування та серцево-судинною смертністю. Тим не менше, подібний зв'язок не спостерігався між споживанням необробленого червоного м'яса, такого як яловичина або свинина і серцевою недостатністю. Дослідники рекомендують зробити висновки і не зловживати фастфудом.