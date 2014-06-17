Міністерства не можуть скоординувати свої дії щодо вивезення дітей із небезпечних регіонів
Ситуація із захистом прав дітей на сході країни, де вже два місяці триває антитерористична операція, викликає серйозну тривогу
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина.
Вона зазначила, що офіс уповноваженого постійно моніторить ситуацію шляхом спілкування з громадськими організаціями та волонтерами, а також підтримуючи зв'язок з містами, до яких виїхали і діти, і дорослі.
Філіпішина зазначила, що у Донецькій та Луганській областях, проживає 1 мільйон людей. Зокрема, понад 660 тисяч на території Донецької області і понад 330 тисяч - у Луганській області.
Водночас, за її словами, на території Донецької області проживає майже 10 тис. дітей-сиріт, а на території Луганської області - майже 5 тис.
Читайте такожВ Україні понад 35 тисяч людей покинули свої домівки через події на Луганщині, Донеччині та Криму
"Тривога, яка у нас сьогодні є, - відсутність координації в діях з вирішення питань, пов'язаних з вивезенням дітей за межі областей, де є загрози їхньому життю і здоров'ю", - наголосила вона.
За словами Філіпішиної, моніторинг ситуації за дітьми проводить Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, а також Міністерство охорони здоров’я.
"Єдиного рішення стосовно дій по відношенню до однієї категорії дітей, які у підпорядкуванні розрізняються за віком або за станом здоров'я, абсолютно неузгоджені й різні, і кожне міністерство на власний розсуд, не маючи єдиного посилу і єдиної політики стосовно оцінки ситуації з безпекою цих дітей, діє на власний розсуд", - наголосила вона.
Філіпішина також зазначила, що за сприяння МОН дітей з Луганщини та Донеччини вивезли на оздоровлення.
Ситуація по лінії Мінсоцполітики, за її словами, вирішується неоднозначно, оскільки це відомство опікується, зокрема, дітьми з розумовими відхиленнями, і цих дітей перемістили у табори на безпечні території в Донецькій області.
Водночас у МОЗ, за словами Філіпішиної, заявляють про те, що не вбачають небезпеки для дітей, за яких безпосередньо відповідає це відомство.
За даними представника омбудсмана, на території Донецької області діють 5 будинків малят.
"Наразі будинків дитини, де маленькі дітки у віці від 0 до 5 років - п'ять на території Донецької області. В тому числі Краматорськ, два будинки дитини у Донецьку, Макіївці та Артемівську. Всього мова йде про 266 дітей. Це діти, які у переважній більшості, навіть, не вміють ходити", - наголосила вона.