Міністерства не можуть скоординувати свої дії щодо вивезення дітей із небезпечних регіонів





Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина.

Вона зазначила, що офіс уповноваженого постійно моніторить ситуацію шляхом спілкування з громадськими організаціями та волонтерами, а також підтримуючи зв'язок з містами, до яких виїхали і діти, і дорослі.

Філіпішина зазначила, що у Донецькій та Луганській областях, проживає 1 мільйон людей. Зокрема, понад 660 тисяч на території Донецької області і понад 330 тисяч - у Луганській області.

Водночас, за її словами, на території Донецької області проживає майже 10 тис. дітей-сиріт, а на території Луганської області - майже 5 тис.

Читайте такожВ Україні понад 35 тисяч людей покинули свої домівки через події на Луганщині, Донеччині та Криму

"Тривога, яка у нас сьогодні є, - відсутність координації в діях з вирішення питань, пов'язаних з вивезенням дітей за межі областей, де є загрози їхньому життю і здоров'ю", - наголосила вона.

За словами Філіпішиної, моніторинг ситуації за дітьми проводить Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, а також Міністерство охорони здоров’я.

"Єдиного рішення стосовно дій по відношенню до однієї категорії дітей, які у підпорядкуванні розрізняються за віком або за станом здоров'я, абсолютно неузгоджені й різні, і кожне міністерство на власний розсуд, не маючи єдиного посилу і єдиної політики стосовно оцінки ситуації з безпекою цих дітей, діє на власний розсуд", - наголосила вона.

Філіпішина також зазначила, що за сприяння МОН дітей з Луганщини та Донеччини вивезли на оздоровлення.

Ситуація по лінії Мінсоцполітики, за її словами, вирішується неоднозначно, оскільки це відомство опікується, зокрема, дітьми з розумовими відхиленнями, і цих дітей перемістили у табори на безпечні території в Донецькій області.

Водночас у МОЗ, за словами Філіпішиної, заявляють про те, що не вбачають небезпеки для дітей, за яких безпосередньо відповідає це відомство.

За даними представника омбудсмана, на території Донецької області діють 5 будинків малят.

"Наразі будинків дитини, де маленькі дітки у віці від 0 до 5 років - п'ять на території Донецької області. В тому числі Краматорськ, два будинки дитини у Донецьку, Макіївці та Артемівську. Всього мова йде про 266 дітей. Це діти, які у переважній більшості, навіть, не вміють ходити", - наголосила вона.