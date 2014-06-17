В Україні понад 35 тисяч людей покинули свої домівки через події на Луганщині, Донеччині та Криму

Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, проблема евакуації та переселення людей, які змушені покинути свій дім через військові дії, є набагато більшою і глибшою та масштабнішою, ніж ми собі уявляємо.

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"Я вам чесно скажу, навіть якщо всі волонтери України зберуться до купи, навіть якщо всі фонди затягнуть пояси, і проведуть навіть нереальну діяльність - ми не справимося з масштабами навіть того, що на сьогодні бачу я через цю евакуацію", - наголосила Руслана. Вона також впевнена, що самостійно не справиться й Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Вона зауважила, що у неї є цифра від міжнародних організацій, що сьогодні більш як 35 тисяч людей покинули свої домівки через події в Донецькій, Луганській областях та Криму. "Ви уявляєте собі скільки людей потрібно облаштувати", - запитала Руслана. Разом з тим, вона додала, що справжніх масштабів ніхто не знає через те, що військова операція триває.

Громадський діяч наголосила, що держава не може закривати очі на існуючі проблеми і не визнавати, то тоді дійсно Україна може зіткнутися з соціальним вибухом та гуманітарною катастрофою.

Вона закликала уряд звернутися до міжнародної спільноти щодо гуманітарної допомоги Україні. "Уряду не потрібно боятися давати запити й листи і робити чіткі звернення про надання гуманітарної допомоги, і не потрібно це затримувати. Є інформація, що такого звернення ще не зробили. Ми дуже просимо і звертаємося до уряду: зробіть звернення до міжнародних організацій, не стидайтеся просити міжнародної допомоги. Набагато більше стиду буде, якщо ми не допоможемо цим людям", - наголосила вона.

Руслана виступила також з ініціативою створення на державному рівні Спеціальної комісії або комітету, присвяченого проблемі вимушеного переселення людей. "Масштаб переселення настільки великий, і масштаб необхідного соціального захисту і облаштування таких людей настільки великий, що одна структура ДСНС з цим не справиться, координація між державними органами ви самі знаєте яка", - наголосила вона.

Також вона висловилась за необхідність створення централізованої системи обліку переміщених осіб.

Руслана звернулась до президента України Петра Порошенко з пропозицією називати антитерористичну операцію так, щоб вона була заради визволення людей, заради спасіння людей. "Це буде правильна позиція і перед собою і перед всім світом", - вважає громадський активіст.

Також Руслана закликала всіх заспокоїтись й не робити істерик: "Якщо ми будемо критикувати та істерикувати в умовах війни, яка сьогодні іде, для нас це мінус і деструктив, ми не зможемо так працювати".

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Радник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Байтала нагадав, що уряд ухвалив рішення про створення на базі ДСНС міжнародного координаційного центру, до якого увійшли представники всіх міністерств. Починають працювати, за його словами, й регіональні відділення. Ці штаби мають повноваження залучати працівників інших відомств. Саме такі регіональні штаби в Донецьку, Києві та Одесі координують зараз переміщення людей з особливими потребами і надають потрібну допомогу. Зараз регіональні штаби уточнюють перелік об'єктів державної і комунальної власності, де можливе тимчасове розміщення українців.

"Області скільки потрібно стільки й приймуть", - сказав він, додавши, що поки сказати приблизну цифру людей, які добровільно виїжджають зі своїх домівок і просять допомоги, назвати неможливо. Він нагадав телефон урядової "гарячої лінії" 0 800 507 309.

За словами Байтали, сьогодні особлива увага приділяється людям з особливими потребами. Держслужба спільно з волонтерами відпрацювали одну із можливих схем вивезення з зони АТО людей з обмеженими можливостями. Загалом із Донецька, Краматорська в Київ прибули 163 особи, у тому числі 30 людей на візках.

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Директор фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій Заболотний наголосив, що сьогодні в зоні АТО працює вісім громадських організацій, які опікуються вивезенням людей. Він зауважив, що громадські організації намагаються, вирішити долю кожної людини окремо. За його словами, дуже важко інформувати населення в зоні бойових дій, оскільки немає світла, радіо, телебачення, здебільшого не працює телефонний зв'язок. Тому часто користуються так званим "сарафаним радіо", інформують через родичів, які живуть в інших регіонах. Заболотний дав телефони фонду Ахметова, на які можуть звертатися люди для вивезення їх з гарячих точок: 0999241981, 0951997481. Він розповів, що фонд співпрацює з державою, й тому "за українським блокпостом" долею людини опікуватиметься крім них вже й держава.