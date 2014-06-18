З Донеччини виїхали 40 родин з дітьми та 30 інвалідів

Міжвідомчий координаційний штаб на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій і волонтери організували виїзд з Донеччини 40 родин з дітьми та 30 інвалідів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, створений на базі ДСНС координаційний штаб спільно з волонтерськими та громадськими організаціями напрацювали одну із можливих схем переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями з району проведення антитерористичної операції на Донеччині.

Сьогодні до Києва прибув потяг з Донецька, який перевозив групу у складі 163 осіб з Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Красноармійська, Горлівки, Костянтинівки. Це 40 родин з дітьми та 30 людей на візках, які виявили бажання тимчасово переїхати.

Організацією їхнього переміщення займалися Держслужба з надзвичайних ситуацій, благодійні фонди, Донецька обласна організація інвалідів, волонтерські групи SOS та інші. Рятувальники і волонтери забезпечили збір людей, транспортування і харчування. Сьогодні група вирушить потягом в Одесу, де буде тимчасово розміщена у дитячих оздоровчих таборах і санаторіях. Розміщенням на Одещині опікується обласна держадміністрація та волонтери.

Особливо вразливою категорією людей, які потребують особливої уваги та соціального захисту, на думку волонтерів, є люди з хронічними та онкологічними захворюваннями, з обмеженими фізичними можливостями і діти.

«Кожен крок цієї схеми переміщення, яку ми сьогодні відпрацювали, координаційний штаб організовує пліч-о-пліч з волонтерами, ми поєднали зусилля і маємо позитивний результат», – підкреслив радник голови ДСНС України Михайло Байтала.

Він повідомив, що відповідно до напрацьованого урядом розпорядження триває цілеспрямована робота з організації допомоги громадянам, які переміщуються із районів, де діють терористи, та їхнього подальшого соціального забезпечення.

На сьогодні у територіальних підрозділах ДСНС України створено регіональні штаби, які мають повноваження залучати до роботи місцеві органи влади. Штаби організовують конкретну допомогу на місцях, ведуть облік переміщених осіб, уточнюють перелік об‘єктів державної і комунальної власності, де можливе тимчасове поселення людей. За необхідності до роботи штабів залучаються психологи ДСНС, які готові надати людям, які переміщуються, допомогу і підтримку для адаптації в нових умовах.

Байтала закликав волонтерів і громадські організації також систематизувати і надавати в ДСНС інформацію щодо осіб, які бажають виїхати з АР Крим та Донецької, Луганської областей. Для координації роботи волонтерські організації можуть телефонувати в оперативну групу міжвідомчого координаційного штабу в ДСНС України за номером +38(044) 247-30-02, у регіональні штаби в областях за телефоном Служби порятунку 101.

Крім того, громадяни можуть телефонувати на урядову «гарячу лінію» за телефоном 0 800 507 309.