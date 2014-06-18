ВР планує покращити пенсійне забезпечення працюючих інвалідів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується, що інвалідам ІІ групи пенсія по інвалідності призначається у розмірі пенсії за віком, у тому числі під час продовження ними трудової діяльності.

Пенсіонерам з числа інвалідів І групи перерахунок пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього документа, проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, незалежно від факту їхньої роботи (провадження діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).