Ухвалено законопроект щодо запобігання професійних захворювань

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 із 334 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, якими передбачено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний безплатно забезпечити газованою солоною водою працівників, які зайняті на виробництві з температурою повітря, що перевищує встановлені гігієнічні нормативи.

Перелік таких виробництв і правила забезпечення працівників газованою солоною водою встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Також пропонуються зміни до Закону «Про охорону праці», якими передбачено, що працівники, які у зв’язку з виробництвом зазнають впливу шкідливих хімічних речовин, у порядку, визначеному колективним договором, забезпечуються безплатно молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами. Перелік хімічних речовин, у роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.