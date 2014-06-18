Депутати пропонують ввести кримінальну відповідальність за порушення прав інвалідів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 із 306 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Пропонується внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України, якими передбачено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками інвалідності. За це порушення передбачається покарання штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.