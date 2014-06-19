Активісти вимагають профінансувати закупівлю ліків для смертельно хворих українців

Перед входом до будівлі Міністерства фінансів України близько 50 активістів пацієнтської організації влаштували лежачу акцію з вимогою профінансувати закупівлю ліків для смертельно хворих українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду "Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні" (ЮКАБ), щодня в Україні помирає від нестачі ліків 1607 людей.

У Мінфіні відбувалося засідання представників різних відомств та міністерств, в яких пропонувалося забрати надлишкові кошти та перерозподілити їх на закупівлю життєво важливих ліків. Серед них були представники СБУ, Міністерства доходів та зборів України, МВС, Міністерства освіти і науки та інших.

В ЮКАБ зазначили, що кошти на ліки, які виділяла минула влада хворим українцям, становили 40% від потреб. Цього ж року цифри скоротилися удвічі внаслідок девальвації гривні та введення додаткового ПДВ на ліки, та становлять лише 20% від потреби. Тобто дефіцит коштів на ліки становить 80%.

Голова БФ «Пацієнти України» Дмитро Шерембей заявив, що через недофінансування в Україні можу померти багато смертельно хворих людей.

«Що таке 20% в людських життях? Це 1 з 5 українців, який зможе вижити. Через недофінансування вже у вересні місяці 22 тис. ВІЛ-позитивних українців залишаться без лікування, Система в Україні побудована таким чином, що чиновник в Мінфіні – по суті, фінансист – є безапеляційною особою, яка своїм підписом вирішує, кому жити, а кому помирати, які програми підтримати, а які зменшити. Ми знаємо навіть ім’я цієї людини – Володимир Матвійчук, заступник міністра фінансів. Саме ця людина сьогодні вирішуватиме, перерозподілити кошти, скажімо, з Міністерства доходів та зборів та ремонту приміщень на закупівлю ліків для смертельно-хворих українців чи ні», - сказав Шерембей.

Своєю акцією активісти також намагалися достукатися до чиновників, які йшли на нараду до Мінфіну. Адже кожному з них доводилося переступати через людські тіла, заходячи до будівлі. Це, на думку активістів символізувало те, як ці чиновники переступатимуть через людські життя, якщо не погодяться перерозподілити кошти зі своїх відомств та міністерств, щоб врятувати життя пацієнтів.

За підрахунками пацієнтів та Міністерства охорони здоров’я, Кабмін повинен знайти 4,2 млрд грн та перерозподілити їх на закупівлю ліків, щоб не допустити смертей та гуманітарної катастрофи, яка може настати в Україні вже найближчим часом.