Що впливає на якість води

Чистота води характеризується відсутністю домішок, хвороботворних бактерій, хлору, солей важких металів тощо. Важкі метали - це необхідні мікроелементи, але в результаті діяльності людини в воді їх стає занадто багато, так що вони вже згубно впливають на здоров'я, пише neboley.com.ua.

Жорсткість води залежить від розчинних солей магнію і кальцію. Але людський організм здатний виводити надлишки цих солей. Медики не виявили залежність будь-яких хвороб від жорсткості води.

Вода визначає кислотно-лужний баланс в організмі. Це вже має суттєвий вплив на здоров'я людини. Слабка електрика (яка, до речі, в деяких кількостях виробляється в тілі) сприяє розпаду води на іони Н+ і ОН-. Якщо водневі іони переважають, це підвищує кислотну реакцію води, переважання ОН означає лужну реакцію. Показник нейтральної води - рН=7. Рівень рН води визначає характер біологічних і хімічних процесів у тілі. Норма для питної та побутової води - рН 6-9. Якщо рН нижче - активізуються процеси корозії. При рН вище 11 вода стає милкою, має неприємний запах і може викликати подразнення шкіри.

Все середовище організму (крім шлунку) має слабколужну реакцію. І навіть незначні зниження в межах десятих часток рН призводять до смерті. Для усунення надмірної кислотності (яку, до речі, підвищує споживання м'яса, борошна і цукру) забирається кальцій з кісток. А після відновної реакції солі кальцію осідають в нирках та суглобах.

Звичайна водопровідна вода містить цілий букет окисних сполук, які забирають у клітин електрони, що сприяють старінню організму.