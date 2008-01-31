У київських школах облаштують стоматологічні кабінети

У столичних школах облаштують стоматологічні кабінети. Так, у навчальних закладах, які не мали власних дантистів, з’являться абсолютно нові повноцінні стоматологічні кабінети з сучасним обладнанням. А в школах, де вони вже працюють, обладнання буде оновлене. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, повідомляє прес-служба КМДА.

«Це не нова ідея, тут ми не вигадали велосипед. Ми постійно наголошуємо, що Україна повинна бути в Європі. Напевно, нам слід прагнути до європейських стандартів життя. Практично в усіх європейських школах існують процедурні стоматологічні кабінети. Колись і в деяких київських школах існували стоматологічні кабінети, але через недостатнє фінансування зараз вони здебільшого використовуються як звичайні медпункти. Наразі ми проводимо інвентаризацію шкіл, з`ясовуємо куди, скільки, та що саме потрібно направити. До 2010 року всі школи матимуть сучасні медичні кабінети», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він також додав, що розглядається питання введення посади лікаря до штату навчальних закладів. Це дасть змогу попередити захворюваність та прискорити надання кваліфікованої медичної допомоги учням столичних шкіл.