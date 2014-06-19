Необхідно евакуювати людей, які перебувають у соціальних закладах на сході - Лутковська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до прем’єр-міністра Арсенія Яценюка забезпечення життєдіяльності установ охорони здоров’я і соціального захисту населення для уразливих категорій – дітей, осіб похилого віку та людей з інвалідністю, які перебувають у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомили УНІАН в управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Омбудсмена, за словами Лутковської, в цьому регіоні розташовано 77 таких установ для постійного проживання: 5 будинків дитини, 3 дитячих будинки-інтернати і 69 установ для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

«Забезпечення прав вихованців та підопічних повністю залежить від безперебійних поставок продуктів харчування і медикаментів, своєчасного надання медичної допомоги. Зважаючи на збройне протистояння на Донбасі, перекриття доріг, поширення випадків мародерства і захоплення приміщень, виникла безпосередня загроза для життя та здоров’я вихованців і підопічних», - йдеться у листі Уповноваженого вр з прав людини.

Лутковська звернулась з пропозицією розглянути питання щодо вжиття всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я осіб, які перебувають у держустановах.

Уповноважений пропонує декілька можливих шляхів вирішення ситуації, що склалася. Зокрема на її думку, необхідно евакуювати відповідні заклади в безпечні регіони України, або ж для початку – перемістити їх у контрольовані українськими силовиками райони в межах вищезазначених областей. У разі, якщо евакуація є неможливою, варто створити спеціалізовані підрозділи охорони, харчового і медичного забезпечення, оснащені відповідним пересувним обладнанням з метою підтримки життєдіяльності вищезазначених закладів безпосередньо за місцем розташування, зазначила Лутковська.