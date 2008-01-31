Про які хвороби говорить колір обличчя

Грамотний лікар може поставити діагноз, поглянувши людині в обличчя. Річ у тому, що різні кольори шкіри обличчя відповідають хворобам різних внутрішніх органів. Про те, як продіагностувати здоров`я за «палітрою» обличчя, розповіла сімейний лікар Поліна Загородня.

Червоний Якщо червоні обидві щоки, це говорить про хворобу серця, швидше за все — про порок серця. В цьому випадку треба відвідати кардіолога.

Синюшний Може з`явитися на лобі, щоках і губах. Свідчить про наявність хронічної хвороби легенів, найчастіше — емфіземи легенів і бронхіальної астми. Йдіть до терапевта або пульмонолога.

Білі плями Якщо на щоках з`являються білі плями, а сама шкіра — блідо-жовта, у вас може бути астеноневротичний синдром (виснаження плюс невроз) або вегето-судинна дистонія. «З`ясування обставин» потрібно починати з невропатолога.

Блідий Одна з характерних ознак анемії. При цьому бліда не лише шкіра, але і слизисті – внутрішні поверхні повік і губ (подивіться, приопустивши їх). У цьому випадку не обійтися без лікування у лікаря-гематолога.

Коричневий Виявляється у вигляді плям на вилицях і корені носа. Свідчить про появу хвороби нирок, або інфекційне захворювання сечового міхура. Відвідайте уролога.

Зелений У кращому випадку його поява говорить про жовчнокам’яну хворобу, в гіршому — про цироз печінки або появу пухлини. Зробіть візит до гастроентеролога.

Жовтий Жовтий колір і жовті плями на обличчі — ознаки запалення печінки, жовчного міхура. В цьому випадку краще відразу ж знайти лікаря-гепатолога – фахівця з печінки.

Сегодня