У Криму дитину умисно заразили ВІЛ

У Криму зафіксовано один випадок умисного зараження вірусом імунодефіциту.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, прокуратурою Красногвардійського району порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 130 Кримінального кодексу України. На даний час діям носія ВІЛ-інфекції, який умисно заразив неповнолітню дитину, дає оцінку суд.

Прокуратурою в 2007 та на початку 2008 років проведено перевірки додержання вимог Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». Встановлено, що в окремих регіонах міськрайадміністраціями не розроблені регіональні програми боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу, в деяких установах охорони здоров`я не створені спеціалізовані відділення (палати) для страждаючих вірусом імунодефіциту, з яких стягуються гроші за діагностику та лікування, зокрема у вигляді добродійних внесків. "Усе це - порушення закону, на які органами прокуратури внесено документи реагування з вимогою їх негайного усунення", - кажуть у прес-службі.