У Криму через відсутність лікування вже померли близько 20 пацієнтів ЗПТ - експерт

У Криму через відсутність лікування померли близько 20 пацієнтів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор з політики та партнерства Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло Скала.

За його словами, 800 пацієнтів ЗПТ позбавлені життєво-важливого лікування в окупованому Криму, ще понад 1 тис. пацієнтів у зоні АТО на сході країни опинилися перед загрозою лишитися без необхідного лікування.

«Пару десятків пацієнтів з Криму були відправлені до реабілітаційних центрів Москви та Санкт-Петербурга. Деякі з них змогли втекти, бо лікування це досить специфічне. Російські реабілітаційні центри та курси детоксу – це екзекуція, яка у міжнародному праві прирівнюється до нелюдського ставлення та тортур», - сказав Скала.

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Він розповів, що у травні розпочався гуманітарний проект, завдяки якому профільні лікувальні заклади Києва, Дніпропетровська, Сум та Кіровограда зможуть забезпечити лікуванням ЗПТ 80 пацієнтів з Криму та Донбасу.

«57 людей – з 11 міст Криму, там де лікування немає, воно вже закрито. Через загострення ситуації на Донбасі очікуємо прийняти ще 20 пацієнтів-біженців із зони АТО. З кінця травня кількість пацієнтів з Донбасу збільшується. Крім ліків, пацієнти на період адаптації забезпечуються житлом, харчуванням та соціальним супроводом. У програму порятунку кримських пацієнтів ЗПТ оперативно підключилися міжнародний фонд «Відродження» та фонд «Відкрите суспільство» у Нью-Йорку, які надали ресурси», - зазначив Скала.

За його словами, найбільшу кількість пацієнтів приймає Київ, потім Дніпропетровськ, Вінниця, Суми.

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Скала наголосив, що є нагальна потреба у допомозі пацієнтам ЗПТ, які прибули до Києва.

«Люди будуть вдячні будь-якій допомозі. Потрібен одяг, речі першої необхідності, продукти», - сказав Скала.

Керівник програми «Громадське здоров’я» міжнародного фонду «Відрождення» Олена Кучерук наголосила, що завдяки програмам ЗПТ люди мали можливість повернутися до повноцінного життя, своїх родин, роботи.

«Люди мали можливість лікувати супутні захворювання, опікуватися дітьми, батьками, бути вільними від нелегального обігу наркотиків, не вчиняти злочини для того, щоб підтримувати свою наркотичну залежність. Розуміючи, що відсутність лікування ЗПТ - це гуманітарна катастрофа, нам у короткий час вдалося знайти необхідні ресурси і підтримати такий проект. Принаймні ста пацієнтам нам вдасться допомогти», - сказала Кучерук.

Вона закликала владу України звернути увагу на людей, які позбавлені лікування ЗПТ.

«Необхідна державна підтримка, програма для забезпечення безперервності лікування для важкохворих. Безперервність – один з основних принципів лікування», - наголосила Кучерук.