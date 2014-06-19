Колишнє керівництво МОЗу розтратило понад 340 млн грн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Зокрема, за даними Головного слідчого управління ГПУ, йдеться про розтрату 63,5 млн грн при здійсненні упродовж 2011-2013 років закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів, виробів медичного призначення і обладнання за суттєво завищеними цінами, а також коштів в сумі 279 млн грн, які були використані в першій половині 2013 року на закупівлю інсулінів «Індар» у ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар».

Крім того, Головне управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури розпочало кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами МОЗ кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Так, у ході прокурорської перевірки встановлено, що вказані службові особи умисно, всупереч забороні Державної служби України з лікарських засобів на реалізацію, зберігання та застосування імунобіологічних препаратів, безпідставно перерахували товариству бюджетні кошти на загальну суму 6,4 млн грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює прокуратура Києва.

Як повідомлялося, за результатами перевірок, проведених Генеральною прокуратурою України, розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», які умисно протиправно завищили ціни лікарські засоби, що закуповувались Міністерством охорони здоров’я України, чим завдано державі збитків на суму 3,3 млн грн (ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України).