В Україні працює лише 42% пляжів - СЕС

В Україні працює лише 42% пляжів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук.

За його словами, у поточному оздоровчому сезоні має діяти 227 пляжів та рекреаційних зон у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, які мають вихід на морське узбережжя, з них 172 морських і 55 річкових.

«Станом на 13 червня працювало 97 пляжів (42% від запланованих до відкриття), з них 73 на морському та 24 на річковому узбережжі. Усі інші перебувають у стадії облаштування. Закрито 3 пляжі у Одеській та Миколаївській областях, решта не було відкрито через непідготовленість до сезону та відсутність необхідних дозвільних документів», - зазначив Кравчук.

Він уточнив, що у Донецькій області із 31 пляжу працюють лише 7, решта ще не відкриті через непідготовленість та складну ситуацію у регіоні.

«У Запорізькій із запланованих 15 працюють 7 (з них 5 – морських). У Херсонській області із 142 пляжів (125 морських і 17 річкових) працює лише 50 пляжів (41 на морському та 9 на річковому узбережжі), решта пляжів не мають дозвільних документів», - сказав Кравчук.

Епідеміолог також підкреслив, що відпочинок на непідготовлених пляжах може загрожувати небезпечними інфекційними хворобами, найнебезпечніша з яких - холера.

«У 2011 ми мали випадок спалаху холери у Маріуполі. Під час цього спалаху були закриті усі пляжі на узбережжі Азовського моря. Збитки від цього спалаху і витрати на його ліквідацію перевищили трикратний річний бюджет на утримування усієї Державної епідслужби України», - наголосив Кравчук.