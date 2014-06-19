Чехія готова допомагати з лікуванням українських бійців зі східних областей України

Чехія готова допомагати з транспортуванням та лікуванням українських бійців зі східних областей України, задіяних в антитерористичної операції.

Про це сьогодні заявив у Дніпропетровську міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек під час зустрічі зі студентами регіону, яка відбулася у головному корпусі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

«Після трагічних подій на Майдані було організовано переліт 39 важкопоранених активістів для лікування на території Чехії. Дехто з цих людей продовжує проходити лікування у нашій країні і сьогодні. Ми готові також приймати на лікування і людей зі сходу України», - сказав Заоралек.

Він підкреслив, що Чеська Республіка готова надавати Україні всебічну підтримку, зокрема у підписанні Україною економічної частини угоди Асоціації з Євросоюзом.

«Підписання угоди про зону вільної торгівлі стане початком важкого шляху. Те, як Україна пройде його, залежить не лише від політиків, а й від населення. Європейська Унія підтримує реформування України. Ще у квітні, на засіданні ЄС, Чехія просувала преференції про скасування мита на імпорт українських товарів», - зазначив глава МЗС Чехії.