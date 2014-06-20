Особи, позбавлені батьківських прав, платитимуть своїй дитині аліменти

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 народних депутатів із 321 зареєстрованого у сесійній залі.

Так, зі статті 166 Закону ("Правові наслідки позбавлення батьківських прав") пропонується вилучити норму про те, що одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

Таким чином, в частині два статті лише зазначається, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

Крім того, визначається, що при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.

В разі, якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів до державного бюджету. Відновлення перерахування аліментів на користь матері, батька або іншого законного представника дитини відбувається після їх відповідного звернення до суду.

Також передбачається вилучення положення статті 192, згідно з яким розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою органу опіки і піклування.