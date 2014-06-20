Сич доручив МОЗ терміново розмістити оголошення про тендерні закупівлі ліків

Міністерство охорони здоров'я має терміново врегулювати ситуацію із державними закупівлями ліків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це заявив віце-прем’єр-міністр Олександр Сич на нараді за участю МОЗ, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, представників пацієнтських організацій тощо.

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«В умовах обмежених коштів на фінансування закупівлі ліків ресурси мають витрачатися максимально ефективно, а самі процедури закупівлі проводитися вчасно, прозоро та без зловживань. Через недостатньо злагоджену роботу МОЗ терміни проведення тендерних закупівель були значно порушені, тож для врегулювання ситуації міністерство мусить не пізніше як 20 червня 2014 р. розмістити оголошення про тендерні закупівлі», - сказав він.

Сич також доручив МОЗ щотижня інформувати громадськість про стан державних закупівель препаратів проти соціально небезпечних захворювань. Крім того, на думку урядовця, саме взаємодія із громадянським суспільством в особі пацієнтських організацій допоможе загалом підвищити ефективність управління галуззю охорони здоров’я, зокрема її фінансування. «Слід залучити громадські організації пацієнтів і до розробки проекту бюджету на 2015 р., щоб визначити оптимальні показники фінансування галузі», – додав він.

Предметом обговорення на нараді також стали стратегічні питання зміни підходів до фінансування охорони здоров’я. «Вочевидь, у цій сфері потрібна децентралізація, адже місцеві органи управління охороною здоров’я краще обізнані із потребами пацієнтів на місцях та тісніше взаємодіють із місцевою громадськістю», – підсумував урядовець.