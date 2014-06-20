Львівщина прийняла понад 2,5 тисячі переселенців та має резерви приймати більший потік людей

Про це повідомила заступник директора Департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації Оксана Яковець під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«У Львівській області їх (переселенців - УНІАН) вже більше 2,5 тисячі громадян, в тому числі 600 людей зі східних областей. На сьогодні зареєстровані в області офіційно понад 200 осіб», - зазначила вона.

«Поки що ми маємо резервні місця, ми кожного дня моніторимо можливість розміщення людей, ми підключили вже і заклади соціальної сфери і заклади охорони здоров’я, ми розуміємо стан цих людей, які вимушені їхати», - додала Яковець.

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Також чиновник повідомила, що «кожного дня через Департамент соціального захисту, в якому працює оперативний штаб з розміщення людей проходить 60-70 людей. Вчора приїхало 70 людей, а сьогодні – 67».

«Ми маємо потік людей і поки що є можливості і є резерви. Добре, що зараз почався канікулярний період, ми використовуємо можливості гуртожитків навчальних закладів і крім того, ми не забуваємо не тільки про забезпечення даху над головою, але і харчуванням та іншими речами, які забезпечать життєдіяльність», - зауважила Яковець.