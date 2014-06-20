Вимушені переселенці потребують психологічної допомоги

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», заявила координатор громадської ініціативи “Восток-SOS” Світлана Тарабанова.

Вона розповіла, що до їхньої громадської організації звернулося близько 2 тисяч вимушених переселенців, з них 1092 особи — дорослі, 362 — дитини шкільного віку, 294 — дитини дошкільного віку і 152 пенсіонери.

“Ще перебуваючи в зоні конфлікту ці люди потребують впевненості в тому, що коли вони залишать своє помешкання, їх зустрінуть на новому місці і вони отримають хоча б тимчасове помешкання. Також потрібна дуже сильна психологічна підтримка, бо вони не переїжджають з місця на місце, а тікають від війни”, - сказала Тарабанова.