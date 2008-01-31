Лікарі закликають вінничан робити щеплення проти грипу
Адже Вінниця лідер із захворюваності
Головний санітарний лікар Вінницької області Валентина ЗАЙЦЕВА закликала мешканців регіону робити щеплення проти грипу, початок епідемії якого очікується через 2 тижні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції.
Як сказала В.ЗАЙЦЕВА, що стосується епідемічної ситуації з інфекційних хвороб, то на сьогодні Вінницька область знаходиться на 30% від епідпорогу захворювання, 52-55% хворих - це діти. "Епідемія захворювання можлива не раніше, ніж через 2 тижні, тому для профілактики грипу ще не пізно та необхідно здійснювати щеплення", - зазначила вона.
За словами В.ЗАЙЦЕВОЇ, щеплення проти грипу слід проводити щонайменше за 14 днів до початку епідемії. "Щоб захистити себе, достатньо одного щеплення", - зазначила вона.
Головний санітарний лікар області додала, що вакцинація проти грипу рекомендується для всіх осіб, старших 6-ти місяців. "Особливо вона показана людям, які відносяться до груп ризику – це, перш за все, люди, в яких є високий ризик зараження – медичні працівники, працівники сфери обслуговування, транспорту, навчальних закладів, школярі, а також особи, в яких існує високий ризик виникнення ускладнень – люди похилого віку, діти дошкільного віку, хронічно хворі", - повідомила В.ЗАЙЦЕВА.
Вона також порекомендувала вживати продукти, що містять природні фітонциди: цибулю, часник, а також продукти, що місять вітамін С.
В.ЗАЙЦЕВА сказала, що в епідемічний період найбільш ефективним, перевіреним на практиці заходом, є тимчасове припинення навчання в школах, закриття дитячих дошкільних закладів. "В поточному році санепідслужба знову ж таки буде рекомендувати органам влади запроваджувати ці заходи, на початку епідемії або ж при виникненні локальних спалахів в окремих населених пунктах чи окремо взятих колективах", - додала головний санітарний лікар Вінницької області.
Як повідомляв УНІАН, директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ повідомив, що за захворюваністю на ГРВІ серед українських міст лідирує Вінниця.