Лікарі закликають вінничан робити щеплення проти грипу

Головний санітарний лікар Вінницької області Валентина ЗАЙЦЕВА закликала мешканців регіону робити щеплення проти грипу, початок епідемії якого очікується через 2 тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції.

Як сказала В.ЗАЙЦЕВА, що стосується епідемічної ситуації з інфекційних хвороб, то на сьогодні Вінницька область знаходиться на 30% від епідпорогу захворювання, 52-55% хворих - це діти. "Епідемія захворювання можлива не раніше, ніж через 2 тижні, тому для профілактики грипу ще не пізно та необхідно здійснювати щеплення", - зазначила вона.

За словами В.ЗАЙЦЕВОЇ, щеплення проти грипу слід проводити щонайменше за 14 днів до початку епідемії. "Щоб захистити себе, достатньо одного щеплення", - зазначила вона.

Головний санітарний лікар області додала, що вакцинація проти грипу рекомендується для всіх осіб, старших 6-ти місяців. "Особливо вона показана людям, які відносяться до груп ризику – це, перш за все, люди, в яких є високий ризик зараження – медичні працівники, працівники сфери обслуговування, транспорту, навчальних закладів, школярі, а також особи, в яких існує високий ризик виникнення ускладнень – люди похилого віку, діти дошкільного віку, хронічно хворі", - повідомила В.ЗАЙЦЕВА.

Вона також порекомендувала вживати продукти, що містять природні фітонциди: цибулю, часник, а також продукти, що місять вітамін С.

В.ЗАЙЦЕВА сказала, що в епідемічний період найбільш ефективним, перевіреним на практиці заходом, є тимчасове припинення навчання в школах, закриття дитячих дошкільних закладів. "В поточному році санепідслужба знову ж таки буде рекомендувати органам влади запроваджувати ці заходи, на початку епідемії або ж при виникненні локальних спалахів в окремих населених пунктах чи окремо взятих колективах", - додала головний санітарний лікар Вінницької області.

Як повідомляв УНІАН, директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ повідомив, що за захворюваністю на ГРВІ серед українських міст лідирує Вінниця.