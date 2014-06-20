ВР відмовлялася заслухати заступника міністра охорони здоров'я і вимагала прибуття Мусія

Верховна Рада відмовлялася заслуховувати інформацію заступника міністра охорони здоров'я і вимагає, щоб у парламент прийшов сам міністр Олег Мусій.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду народні депутати планували заслухати інформацію щодо охорони здоров'я населення України. Проте ні міністр охорони здоров'я, ні його перший заступник не прийшли на засідання парламенту.

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Заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець повідомив сесійній залі: “Сталося так, що сьогодні зранку терміново захворіли і міністр, і перший заступник міністра”. У залі після цих слів пролунали сміх та незадоволені вигукування з приводу того, щоб у сесійну залу все ж прийшов Мусій.

Ряд народних депутатів наполягали на перенесенні заслуховування даного питання.

Народний депутат Олег Ляшко нагадав, що в парламенті зареєстровано проект постанови про звільнення Мусія з посади. Він вважає, що міністр не хоче приходити у сесійну залу, бо боїться відставки.

Після тривалих суперечок Лазоришинець все ж розпочав доповідь.