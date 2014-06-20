Сьогодні ВР заслухає інформацію уряду про охорону здоров'я українців

Сьогодні під час Години запитань до уряду Верховна Рада заслухає інформацію про охорону здоров'я населення України та підготовку економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогоднішнім порядком денним передбачено розгляд у другому читанні законопроекту щодо підвищення мінімального розміру пенсії членам сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника, а також щодо надання пільг на отримання освіти особами, батьки яких є військовослужбовцями.

Крім того, в першому читанні розглядатиметься законопроект стосовно діяльності, пов'язаної з трансплантацією кісткового мозку.