Через неякісну медичну допомогу торік померло 6,6 тис немовлят - ГПУ

13:12, 20 червня 2014
Країна
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 Через несвоєчасну та неякісну медичну допомогу у 2013 році в Україні померло 6,6 тис. дітей віком до 1 року. Це засвідчили результати прокурорських перевірок додержання прав дітей на охорону життя і здоров’я, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури

"Основними причинами такого становища є несвоєчасна та неякісна медична допомога під час пологів, застаріла матеріально-технічна база лікувальних установ, відсутність фахівців патронажу новонароджених на дому. Міністерством охорони здоров’я України, його територіальними органами та лікувальними установами у повному обсязі не забезпечено виконання повноважень щодо створення належних умов для народження дітей, забезпечення доступу до високоякісних медичних послуг, а також запобігання поширенню соціально-небезпечних захворювань, таких як алкоголізм, наркоманія, туберкульоз, СНІД", - йдеться в повідомленні.

Так, смерть немовляти мала місце у Львівській області. Дитину залишили у так званому «Вікні життя», яке створене у пологовому будинку для підкинутих дітей. Однак через те, що не розроблено відповідні документи, які б регламентували діяльність такого «Вікна життя», дитину несвоєчасно виявили. Внаслідок переохолодження вона померла. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, у якому триває досудове розслідування.

Всього, за результатами перевірок, органами прокуратури у цій сфері розпочато 44 кримінальних провадження, внесено майже 600 подань, до відповідальності притягнуто 500 посадових осіб, на користь дітей відшкодовано 9,5 млн грн.

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