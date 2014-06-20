Ситуація в системі охорони здоров'я України надскладна - МОЗ
Заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець заявив, що ситуація в системі охорони здоров'я є надскладною, але нове керівництво МОЗ розробило концепцію розвитку системи охорони здоров'я
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду.
Лазоришинець зазначив, що у даний час концепція презентована для публічного обговорення, адже медикам та суспільству необхідно пояснити суть реформ. Також за три місяці було проведено повну інвентаризацію в галузі.
За словами Лазоришинеця, в українській системі охорони здоров'я нараховується майже 14,5 тисяч медичних закладів і працює понад 28 тисяч лікарів. Водночас він відзначив дефіцит лікарів та медичних сестер.
Лазоришинець також наголосив, що на сьогодні смертність населення майже в 2,5 рази вища, ніж у Європі, що спричиняє негативну демографічну ситуацію в державі, тривалість життя в Україні майже на 10 років менша, ніж у європейських країнах.