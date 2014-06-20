В Україну незаконно ввезли ліків на 1 млрд доларів

Міліція викрила підприємців, які за сприяння посадовців Державної служби з лікарських засобів та митниці незаконно ввезли в Україну ліків на 1 млрд доларів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це поінформував начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Василь Пісний.

«Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно із Головним слідчим управлінням МВС України викрили групу службових осіб одного із приватних підприємств, які, не маючи ліцензій на імпорт, зберігання та реалізацію лікарських засобів, ввозили до України лікарські препарати. Представники цього підприємства вступили у злочинну змову із службовими особами деяких державних контролюючих органів, - зазначив Пісний.

У період з березня 2013 року по січень 2014 року цією групою було проведено понад 3 тисячі операцій на суму 1 млрд доларів. В Україну було ввезено близько 125 найменувань лікарських засобів без висновків щодо їх якості.

Зберігання та подальша реалізація ввезених лікарських засобів здійснювалась одним із приватних підприємств зі складських приміщень, не пристосованих для їх зберігання.

За словами Пісного, внаслідок такої незаконної діяльності державі було завдано збитків на 1 млрд доларів США.

За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Триває слідство.