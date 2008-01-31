Уболівальники футболу схильні до інфарктів - учені

Німецькі учені після детального вивчення впливу футбольних матчів на здоров`я людини дійшли висновку, що перегляд гри може закінчитися для уболівальника серцевим нападом, повідомляє агенція Reuters.

Дослідники з університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені вивчили всі випадки звернення до медичних установ у кожний із семи днів, коли грала команда Німеччини, в дні, коли грали команди інших країн, а також у 242 звичайні дні без футболу.

Виявилось, що в усі дні, коли грала німецька команда, кількість випадків звернення до лікарів через проблеми з серцем набагато збільшувалася у порівнянні з контрольними днями без футболу. Також учені з`ясували, що коли грає улюблена команда, то ймовірність інфаркту в уболівальника підвищується втричі.

«Основним чинником стресу є не результат гри, - відзначають автори дослідження, - а її драматургія, напруженість і наявність небезпечних моментів, таких як серія пенальті».

Автори дослідження рекомендують лікарям краще готуватися до великих спортивних подій, а також займатися профілактикою серцевих нападів, навчаючи пацієнтів краще боротися зі стресом.

Відзначимо, що згідно даним ВООЗ, більшість українців вмирають від захворювань серця - 63% (дані за 2006 рік).

Корреспондент.net