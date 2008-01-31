В Одесі для ВІЛ-інфікованих та наркозалежних безкоштовний масаж

В Одесі ВІЛ-інфіковані, а також алко- і наркозалежні можуть скористатись послугою спеціального масажу безкоштовно.

Організатори акції переконані, що такий масаж допоможе позбутися залежності.

Про це повідомила прес-секретар добродійного фонду "Дорога додому" Оксана Маслова.

За її словами, в’язні виправної колонії N51 в Одесі, як страждають від алкогольної чи наркотичної залежності, отримують допомогу за програмою 12 кроків, що її організував благодійний фонд "Дорога додому" спільно з Одеським товариством анонімних наркоманів.

Крім того, програма 12 кроків передбачає курси для алко- або наркозалежних людей, що має за мету зменшити психологічну залежність від наркотиків і алкоголю.

Як повідомлялося раніше, за даними Національної ради з питань охорони здоров`я в Україні щороку через алкоголізм помирає понад 40 тис. людей. Серед дітей алкоголь вживають 40%.

За результатами опитування Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за масштабами підліткового алкоголізму. Тобто, українські діти та молодь споживають алкоголю найбільше у світі порівняно зі своїми ровесниками із інших країн.

korrespondent.net