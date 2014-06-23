У Слов’янську загинули ще одна дитина та її матір

У Слов’янську під час бойових дій загинув хлопчик та його матір.

Про це Уповноважений президента з прав дитини Людмила Волинець написала на своїй сторінці у Facebook.

«Підтверджено ще один факт смерті дитини у Слов'янську. Малолітній хлопчик та його мама загинули від поранень, коли в місті йшли бойові дії», - написала вона.

«Україна несе непоправні втрати», - додала Волинець.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули вже понад 200 осіб. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Руслана Салютіна, з цієї кількості загиблих - 15 жінок і двоє дітей: 14-річний хлопчик і дівчинка.